Am vergangenen Freitag, 8. April 2022 durften drei verdiente Persönlichkeiten im Vinomnasaal Rankweil das Goldene Verdienstzeichen der Marktgemeinde Rankweil entgegen nehmen: Peter Mück, Werner Sonderegger und Herwig Thurnher.

Bürgermeisterin Katharina Wöß-Krall freute sich, den Ehrenträgern als Dank für ihr besonderes Engagement eine Plakette sowie eine vergoldete Anstecknadel zu überreichen. „Sie sind ein sichtbares Zeichen der Wertschätzung für besondere Verdienste und jahrzehntelanges Engagement für das Gemeinwohl“, verdeutlichte sie im Zuge des Festaktes, durch den Natalie Wojtech (Leiterin Bürgerservice) führte. Laudator Albert Ruetz veranschaulichte in seiner Festrede die Leistungen der drei Verdienstträger, die sich in verschiedenen Bereichen in besonderem Maße engagiert haben.

Peter Mück, pensionierter Richter, hat bei der Pfadfindergruppe Rankweil wertvolle Meilensteine gesetzt: Bereits im Alter von 17 Jahren übernahm er die Leitung der gesamten Gruppe. Unter anderem zeichnete er sich verantwortlich für die Gründung der Zeitschrift „Mampfla“, die Spatenstiche für das zweite und dritte Vereinsheim sowie die Initiierung des traditionellen Adventmarkts am Marktplatz.

Werner Sonderegger hat im künstlerischen Bereich Spuren hinterlassen: Sein Faible für Zeichnen, Geometrisches Zeichnen und Grafik ließ ihn 1991 den Verein „Bilden und Gestalten in Rankweil“ – heute als „Schlosserhus“ bekannt – gründen. Sonderegger leitete den Verein, der Trägerorganisation der Volkshochschule Rankweil ist, 30 Jahre lang. Das kreative Kursprogramm im Schlosserhus wird landesweit geschätzt.

Herwig Thurnher, pensionierter Lehrer und Direktor der Handelsakademie Feldkirch, war von 2005 bis 2021 Obmann des Krankenpflegevereins Rankweil-Übersaxen. Er war im Landesverband der Hauskrankenpflege und in der Landesleitung der Arge MOHI sowie im Betreuungspool tätig und Obmann des Seniorenbeirats Rankweil. Mit seinem beherzten Engagement im Bereich der Pflege und Betreuung hat er in Rankweil einen wertvollen Beitrag für die Lebensqualität älterer und kranker Menschen geleistet.

Große Gratulantenschar

Zahlreiche Gratulant hatten sich eingefunden, um den Verdienstträgern zu ehren und ließen sich den von der Musikschule Rankweil-Vorderland musikalisch untermalten Festabend nicht entgehen.