Corona hat unser Wirtschaftssystem ordentlich auf die Probe gestellt. Schwächen sind zu Tage getreten, Stärken haben sich bewährt. Die GWÖ Vorarlberg, seit 2015 als eigenständiger Verein tätig, organisiert seit 2019 regelmäßig Vorträge im Rahmen ihrer Veranstaltungsreihe „FORUM ETHIK & WIRTSCHAFT um erfolgreiche Projekte vor den Vorhang zu holen. Immer steht das Thema Ethik in der Wirtschaft im Mittelpunkt. War es letztes Jahr das Thema Fairtrade und heuer im Mai das Thema Nachhaltiger Einkauf, ist als nächstes das Thema Kooperation an der Reihe. Gemeinsam können Ziele erreicht werden, die uns alleine verwehrt sind. Statt im verbitterten Kampf gegeneinander viel Geld und Energie zu verlieren, können Ziele im Rahmen einer Kooperation meist mit weniger Energie und finanziellem Aufwand erreicht und erfolgreich weiter verfolgt werden. Der sportliche Wettbewerb bleibt weiter erhalten, nach innen und nach außen, das Risiko kann auf 2 Schultern verteilt werden, die Erträge fair aufgeteilt werden.

Am 01. Juni wird ein erfolgreiches Beispiel für Kooperation in Vorarlberg vorgestellt. In der Braugaststätte Löwen in Feldkirch/Tisis können sie mit den Protagonisten der Kooperation direkt diskutieren: Was können wir für unsere Betriebe daraus lernen, welche Fehler können vermieden werden.

Die GWÖ sieht sich als eine regionale Vernetzungsplattform mit dem Ziel, viele Unternehmen, Gemeinden und Regionen darüber zu informieren, dass Wirtschaft auch anders funktionieren kann als nach dem wirtschaftsliberalen Modell.

Die GWÖ ist ein Wirtschaftsmodell, in dem wirtschaftliche Aktivitäten auf das Gemeinwohl ausgerichtet sind. Erfolg wird entsprechend nicht nur mit der Finanz-Bilanz gemessen, sondern mit einer Gemeinwohl-Bilanz für Unternehmen und Gemeinden. Je mehr ein Unternehmen zum Gemeinwohl beiträgt, desto weniger Steuern soll es zahlen müssen, desto günstigere Kredite soll es erhalten und desto freier soll es handeln dürfen. Ethischer Welthandel stellt sicher, dass Handel den übergeordneten Zielen wie Menschenrechte, Klimaschutz, dem sozialen Zusammenhalt oder der kulturellen Vielfalt dient.

FORUM ETHIK & WIRTSCHAFT:

01.06.2021 – Vortrag u. Podiumsdiskussion - Kooperation mit Mitbewerbern

07.06.2021 – Filmabend u. Podiumsdiskussion „Hinterm Deich wird alle gut“, Gemeinden auf dem Weg zur Gemeinwohl-Bilanz

Alle Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie in Vorarlberg gibt es unter: www.ecogood.org/vorarlberg

Kontakt:

Mag. Gebhard Moser, CMC, CSE

Geschäftsführer

Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie in Vorarlberg

Badstraße 23; 6844 Altach; Österreich

Mail: vorarlberg@ecogood.org

Web Vlbg: https://web.ecogood.org/de/vorarlberg/

Web allgemein: www.ecogood.org

GWÖ kurz erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=WRXd9WxP8rg

Mobil: +43 664 3845707