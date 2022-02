Die BezirksZeitung sucht nach einer Zeugin, die bei einem Unfall am 23. Mai 2020 am Schlingermarkt war.

WIEN/FLORIDSDORF. Am 23. Mai 2020 ereignete sich ein folgeschwerer Unfall zwischen zwei Fußgängerinnen am Floridsdorfer Markt, Höhe Brünner Straße 34-38. Durch einen Blumenstrauß in der Sicht eingeschränkt stieß eine junge Dame gegen Margarete Droschke, die stolperte und sich durch den Sturz schwere Verletzungen an den Beinen zuzog.

Eine zufällig anwesende Krankenschwester beruhigte die Verletzte, gab den Sanitätern Anweisungen und wartete bis zum Eintreffen des Arztes. Da die Krankenschwester vermutlich Zeugin des Unfalls war, bittet Margarete Droschke um Kontaktaufnahme unter margarete.droschke@chello.at oder telefonisch unter 0664 750 103 60

Hier war der Personenunfall am 23. Mai 2020.

Foto: Droschke

