Mach mit: Wir suchen die stimmungsvollste Weihnachtsdekoration in Floridsdorf. Ob ein gemütliches Platzerl im 21. Bezirk oder das stimmungsvoll geschmückte Fensterbankerl – schick uns deine besten Bilder!

WIEN/FLORIDSDORF. Mit Kerzen und Lichterketten Stimmung zaubern, mit Amaryllis und Weihnachtssternen eine Blütenshow inszenieren oder den Tisch weihnachtlich dekorieren: Die Zeit vor dem Fest ist nicht nur die schönste des Jahres, sondern auch die beliebteste, um die eigenen vier Wände zu schmücken.

Aber auch draußen glitzert, strahlt und schimmert es aktuell an allen Ecken in Floridsdorf. Um diese ganz besondere Stimmung einzufangen, brauchen wir die Unterstützung unserer Leserinnen und unserer Leser: Wir suchen nämlich die stimmungsvollste Weihnachtsdekoration im 21. Bezirk!

Floridsdorferin Gabriele Rötzer bastelt für Freunde und Verwandte seit einigen Jahren Adventkränze selber.

Foto: Schmidt

hochgeladen von Sophie Brandl

Schick uns Fotos von der schönsten Deko!

So einfach kann man mitmachen: Ob daheim oder ein gemütliches Platzerl im 21. Bezirk – wir wollen deine Bilder! Schick Fotos einfach per Mail an floridsdorf@regionalmedien.at und wir veröffentlichen diese hier sowie in den nächsten Ausgaben der Bezirkszeitung. Viel Spaß beim Mitmachen!

