STRASSHOF. Ein voller Erfolg war das Musical "Der kleine Horrorladen" im KUMST im Rahmen des Musicalherbst Marchfeld. Nach dem Text von Howard Ashman und Musik von Alan Menken sowie der Übersetzung von Michael Kunze ließ das Ensemble in dem auch Strasshofer, darunter auch Christian Graf in einer Hauptrolle, Romana Kloiber und Regine Pawelka, das Grauen ins Publikum wandern. Eine Blut fressende Pflanze als Attraktion in einem Blumenladen, die mit möglichst frischen Leichteilen gefüttert werden muss, da kann einem schon gruseln. Dieses Schauspiel ließ sich auch Landesrätin Ulrike Königshofer-Ludwig nicht entgehen. Bei der Premiere gesehen wurden auch Ortsvize Walter Vock, sowie etliche Mandatare, darunter Walter Litzenberger und Julia Neidhart sowie Bürgermeister a.D. Rolf Neidhart.