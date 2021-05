Anlässlich des 40-Jahre-Jubiläums stellt Obmann Reinhard Kammerer den Schachklub vor.

NIEDERABSDORF. Der Schachklub Niederabsdorf ist in der Blütezeit des Schachsports im Weinviertel gegründet worden. Vor 40 Jahren gab es im Bezirk Gänserndorf viele Schachvereine. Nur zwei davon sind übrig geblieben - einer davon ist der Schachklub Niederabsdorf. 70 Mitglieder, zwölf davon als Spieler gemeldet, zählt der Verein heute. Dass der Schachklub noch heute besteht, ist unter anderem dem engagierten Obmann Reinhard Kammerer zu verdanken. „Mir war es immer wichtig, die Jugendarbeit zu fokussieren, denn ohne Nachwuchs hätte der Schachklub keine Zukunft.“, erzählt Reinhard Kammerer. Diese Arbeit hat sich auch gelohnt, denn es konnten in den vergangenen 40 Jahren einige Erfolge gefeiert werden. „Fünf Meistertitel in der Schülerliga und fünf Landesmeistertitel durch Martina Wiedermann, Thomas Hofmann und Gernot Kammerer waren der Lohn für die Trainingsarbeit. Höhepunkt war der Staatsmeistertitel von Gernot Kammerer im Jahr 2001.“

Herausfordernde Zeiten

Heute steht der Schachklub vor einigen Herausforderungen. Der Verein ist aufgrund mangelnder Förderung mit finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert. Außerdem erweist sich die Suche nach einem langfristigen Vereinslokal als schwierig. Nicht zuletzt hat auch die Pandemie negative Auswirkungen auf den Schachklub: Die Meisterschaft musste abgebrochen werden und Trainings können nur online stattfinden.

Positiv in die Zukunft

Nach 28 Jahren als Obmann des Schachklubs ist Reinhard Kammerer bereit das Amt seinem Nachfolger zu übergeben. Wer das sein wird, ist noch nicht klar. Fest steht jedoch, dass Reinhard Kammerer noch lange Zeit aktiv für den Verein arbeiten wird. „Die Arbeit für den Schachklub und das Schachspielen sind für mich Entspannung und geistiges Training und macht mir nach all den Jahren noch immer sehr viel Spaß. Das wird auch so bleiben.“, so Reinhard Kammerer.