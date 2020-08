GÄNSERNDORF. Geschäftsstraße und wichtigste Verbindung zwischen Bahnhof und Rathaus - die Gänserndorfer Bahnstraße ist der Mittelpunkt der Bezirkshauptstadt. Immer im Wandel, immer auf der Suche nach ihrer Identität.

Eines ist klar: Wer in Gänserndorf einkaufen möchte, kommt an der Bahnstraße nicht vorbei. Vom Bäcker über den Optiker bis zum Modegeschäft haben sich hier die meisten Geschäfte im Zentrum angesiedelt und in den nächsten Jahren soll das gesamte Areal im Zentrum also vom Bahnhof bis zum Hauptplatz und von der Bahnstraße bis zur Bahntrasse noch attraktiver werden.

Das Gesamtkonzept Stadtzentrum sieht zwei neue zentrale Areale vor: Der Marktplatz soll städtischer Mittelpunkt werden. Zwischen Schmied-Villa in der Bahnstraße und Schubertstraße werden Musikschule, Wohnungen plus Tiefgarage, Kindergarten, Park, Geschäfte und Gastronomie geplant.

Der Sonnenblumenkindergarten wird im Juni 2021 abgerissen. Der Regenbogenkindergarten wird erweitert, im Jänner 2021 ist Baubeginn. Hinter der Musikschule entsteht ein Wohnbau, Zu- und Ausfahrt zur Tiefgarage führen über die Bahnstraße.

Für den Frischemarkt wird ebenso wie für kleinere Events Platz vorhanden sein, zudem soll ein kleiner Park entstehen und die Bahnstraße wird in diesem Bereich vollkommen umgestaltet und verkehrsberuhigt.

Stadtsaal

Eng verbunden mit dem Marktplatz-Plan ist das Projekt am Damm. Zwischen Eichamtstraße und Bahnlinie, in der Nähe der Bäckerei Geier, werden zwei Gebäude mit Veranstaltungssaal, Geschäftslokalen, Wohnungen und Gastronomie entstehen.

Der Stadtsaal ist flexibel bespielbar mit großer Bühne und Trennwänden geplant. Es soll ein Haus für Kulturveranstaltungen werden, für Kabaretts, Kino, Konzerte, Hochzeiten und Tanzveranstaltungen.

Auch die Bahnstraße selbst ist im Wandel. Neue Geschäfte wie... sind eröffnet worden,... übersiedelt demnächst. Das Eckgebäude Gärtnergasse Hallenbad wurde von der Gemeinde gekauft, auch hier entsteht ein neues Geschäftslokal.

Gänsemarsch

Im Zuge der Landesausstellung 2022 im Marchfeld wird das Projekt "Gänsemarsch" entwickelt. Ein interaktiver Weg, vom Rathaus über den Landschaftspark und durch die Bahnstraße, wird mit Info-Tafeln versehen. Der Weg wird mit 23 von den Marchfeldgemeinden gebrandeten Gänsen gesäumt und mit Infotafeln zu Geschichte und mehr versehen sein.