Das erste Sommerkonzert der Philharmonie Marchfeld am 11. Juli 2020 in Schloss Hof mit den renommierten Fagottisten Richard Galler, David Seidel und Leonard Eröd sowie dem Kontrabassisten Ernst Weissensteiner gestaltete sich zu einem virtuosen Konzertabend der Sonderklasse.

Die Präsentation von Werken von Mozart, Wagner, Bizet, Verdi und Rossini, die für diese Besetzung umgeschrieben wurden, begeisterten das Publikum nachhaltig.

Auch Landesrat Dr. Martin Eichtinger und die Baumeister Ing. Lahofer brachten ihre Faszination zum Ausdruck und freuten sich mit Obfrau Maria Prager, dass die Kultur in Niederösterreich nach der langen Pause einen fulminanten Neustart verzeichnen konnte.

Das zweite Sommerkonzert findet am Samstag, dem 8. August 2020, um

19 Uhr 30 im Arkadenhof auf Schloss Hof statt.

Vorverkauf unter 02282/3519 bzw. karten@philharmonie-marchfeld.at. Karten sind auch direkt an der Philharmoniekassa in Schloss Hof erhältlich.

Bild: Philharmonie Marchfeld

v.l. Ing. Franz Lahofer, Richard Galler, Ernst Weissensteiner, Obfrau Maria Prager, Landesrat Dr. Eichtinger, Leonard Eröd, David Seidel, Ing. Rudolf Lahofer