GROSS-ENZERSDORF (up). Michi Knapp-Schmid führt seit Dezember 2014 die GenussHex am Kirchenplatz 2 in Groß-Enzersdorf. Aber nicht nur Genuss in Form von ausgewählten heimischen Schmankerln und Bio-Produkten liegt der Geschäftsinhaberin am Herzen, sie unterstützt auch Sozialprojekte.

Tochter Ramona Katzler hatte die Idee: "Versteigern wir doch eines unserer beliebten Genussfrühstücke für einen guten Zweck." Etliche Groß-Enzersdorfer steigerten mit und so gingen am Samstag 750 Euro an den Verein "Herzkinder", welcher Familien mit Kindern, die mit Herzfehler geboren wurden, unterstützt.

Das Frühstück ersteigerten schließlich Vizebürgermeister Fehervary sowie die Unternehmer Franz Weninger und Gerhard Hlawatschek.