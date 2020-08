Pfarre Gross Inzersdorf - Verabschiedung Pater Karl Seethaler

Mit einer von einem Ensemble der Ortsmusik und der Organistin feierlich gestalteten hl. Messe verabschiedete sich die Pfarrgemeinde Gross Inzersdorf bereits Anfang August von KR Mag. Pater Karl Seethaler OT. Der Pfarrer des Pfarrverbandes verändert sich mit September in Richtung Gumpoldskirchen, wo er die Pfarre übernimmt. Als Dank für die seelsorgerische Betreuung überreichte der Pfarrgemeinderat eine von den Ministranten gestaltete Stola, sowie ein Fotobuch mit Erinnerungen an die Zeit in Gross Inzersdorf. Auch Bürgermeister Helmut Doschek würdigte P. Karl und bedankte sich für dessen Wirken in der Pfarre. Die Pfarrgemeinde Gross Inzersdorf wünscht P. Karl alles Gute für die neue Aufgabe.