ORTH. 80 Interessenten für den Lehrgang Naturvermittlung und die Ranger-Ausbildung des Nationalpark Donau-Auen wanderten am 5. September gemeinsam auf den Braunsberg um einen Einblick in die Tätigkeitsfelder von Nationalpark-Rangern und Naturvermittlern zu erhalten.

Seit Jänner 2020 ist der Nationalpark Donau-Auen Projektpartner im grenzübergreifenden Projekt „Ecoregion SKAT“. Dieses wird im Rahmen des EU Programms INTERREG V-A SK-AT kofinanziert. Zu den Zielen zählen länderübergreifende Kooperation zwischen Naturschutzakteuren sowie Entwicklung ökotouristischer Bildungsangebote für die March-Donau Region in Österreich und der Slowakei.

Ökologie und Kultur im Marchfeld und in den Auen

Im Zertifikatslehrgang Naturvermittlung werden Kenntnisse ökologischer und kultureller Zusammenhänge im Naturraum Marchfeld sowie den March- und Donau-Auen nähergebracht. Impulsgeber für Naturvermittlungen in der österreichisch-slowakischen Grenzregion ist die unter dem Motto „Expedition Marchfeld - Natur erleben grenzenlos“ organisierte NÖ Landesausstellung 2022.

Aufbauend auf den Lehrgang Naturvermittlung haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit ihr Wissen weiter zu vertiefen und den Zertifikatslehrgang zum Nationalpark-Ranger im Nationalpark Donau-Auen zu besuchen.

„Umweltbildung ist eine wichtige Kernaufgabe eines Nationalparks. Unsere Bildungsangebote ermöglichen tiefe Einblicke in die Lebensräume des Nationalpark Donau-Auen. Mit den neuen Lehrgängen schauen wir über die Nationalpark- und Landesgrenzen hinweg und entwickeln eine Ausbildung, die den Naturraum der Region Marchfeld und der österreichischen und slowakischen Grenzregion beleuchtet. Wir freuen uns sehr über das große Interesse an den Ausbildungsplätzen.“, so Nationalparkdirektorin Edith Klauser.

Bewerbungen

Bewerbungen für den Lehrgang für Naturvermittlung oder die weiterführenden Ranger-Ausbildung werden noch bis 30. September 2020 entgegengenommen.

Mehr Informationen zu den Lehrgängen: https://www.donauauen.at/region/lehrgang-naturvermittler/35410