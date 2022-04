BEZIRK GÄNSERNDORF/WIENER NEUSTADT. 35 Feuerwehrleute aus dem Bezirk Gänserndorf nahmen an einem Überlebenstraining am Wasser bei der Cobra in Wiener Neustadt teil. Bei diesen Pilotlehrgang waren Teilnehmer aus allen Stationierungsfeuerwehren für Wasserfahrzeuge aus dem Bezirk vertreten.

2020 war bereits eine Gruppe aus dem Bezirk an der Ostsee und in der Nordsee bei den Seenotrettern und der deutschen Windguard, die deutsche Windguard bietet Sicherheitstrainings am Wasser an, wobei im speziellen die Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung und diverser Hilfsmittel geschult werden. Der Schwerpunkt des Trainings war das Verhalten und die Selbstrettung, sowohl einzeln als auch in der Gruppe. Feuerwehrarzt Klaus Legner und Patrick Leberbauer waren im Oktober 2021 bei der deutschen Windguard, sie haben dieses Sicherheitstraining ausgearbeitet und gemeinsam mit Stephan Arends der Fa. Windguard vorgetragen. Instruktor Stephan Arends konnte am Samstag vor dem Training noch unseren Teilbereich der Donau sowie unsere Wasserfahrzeuge besichtigen, um das Training hinsichtlich der Gefahren und Besonderheiten anzupassen.

Selbstrettung

Ziel ist es, die Mitglieder im Wasserdienst auf die Gefahren hinzuweisen und in der Selbstrettung zu unterweisen. Zu diesem Zweck wurde mit Feststoffrettungswesten und Automatikrettungswesten z.B. das Verhalten unter einem Boot und wie man wieder in ein Boot einsteigt geübt. Es wurden auch Übungen mit angelegten Atemschutzgeräten durchgeführt.

Das Training soll in Zukunft regelmäßig angeboten werden, um den Mitgliedern bei ihrer Arbeit auf dem Wasser die größtmögliche Sicherheit zu geben.