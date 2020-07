Am Samstag, den 18. Juli fand das Komtureifest des Ordo Equestris Vini Europae zu Deutsch des Europäischen Weinritterordens in Ollersdorf statt. Der Orden hatte das ehemalige Herrschaftskeller in Ollersdorf gekauft und saniert. Im Inneren befindet sich eine Kapelle welche durch Erdekan Monsignore Ernst Zonschits im Rahmen des Festaktes geweiht wurde.zehn neue Kandidaten wurden in die Weinritterschaft aufgenommen. Der Proconsul (Vorsitzender) des Consulates Niederösterreich Vizebürgermeister Rene Zonschits unter den Ehrengäste Landtagspräsidentin Karin Renner, den Generalkapitän der Weinritter NR. a. D. Otto Pendl sowie die Bürgermeister Robert Meißl, Johann Zimmermann und Erich Hofer, einer der neuer Weinritter.