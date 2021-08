DRÖSING. Wie man Windkraft ausbauen kann, ohne in Konflikt mit dem Naturschutz zu kommen, war ein Hauptthema beim Gemeindebesuch von Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl in Drösing.

In NÖ sind derzeit rund 160.000 Solar- und Windkraftanlagen in Planung - etliche sollen auch in Drösing entstehen. Doch es drohen Konflikte mit dem Naturschutz, weshalb bereits Vorgespräche mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf geführt wurden. Auch Schnabl will sich in die Diskussion um die Änderung der Aufschließungszonen einbringen und in der Landesregierung im Sinne der Marktgemeinde Drösing tätig werden.

Gemeinde kauft Häuser im Zentrum

Ein weiteres wichtiges Projekt in Drösing ist der Ankauf alter, leerstehender Häuser durch die Gemeinde, um so innerhalb des verbauten Gebietes Grundstücke wieder einer neuen Nutzung zuführen zu können. Da hier Infrastruktur wie Wasser, Kanal, Strom usw. in der Regel bereits vorhanden ist, können so der Bevölkerung leistbare Bauplätze angeboten werden. „Das ist eine tolle Idee, die auch in anderen Gemeinden Schule machen sollte“, sagte Schnabl.