Weihnachtliche Gabe für bedürftige Menschen

Gerhard Panagl aus Dobermannsdorf unterstützt heuer bereits das fünfte Jahr die Tafel Zistersdorf mit einer großzügigen Warenspende!

Er sammelt die Spendengelder dafür nicht nur bei seinen Arbeitskolleg_innen und der Firmenleitung seines Arbeitgebers, der Kwizda Agro, sondern auch in seinem privaten Umfeld. Dann kauft er haltbare Lebensmittel, Waschmittel, usw. und übergibt sie der Tafel - heuer sind es Waren im Wert von über 750 Euro!

„Gerade in der Weihnachtszeit möchte ich etwas für die Menschen tun, die es nicht so einfach haben in ihrem Leben“, sagt Gerhard Panagl, „Die Tafel Zistersdorf versorgt jede Woche etwa 70 Haushalte aus unserer Region mit Lebensmittel. Da wird unsere Warenspende gut gebraucht!“