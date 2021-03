AUERSTHAL. Die ASKÖ-Athleten erzielten durch die Bank hervorragende Leistungen bei den Leichtathletik-Wettkämpfen. Diese brachten den Vereinen gleichzeitig Punkte für die Gesamtwertung des ASKÖ Leichtathletik Nachwuchscups ein. Platz ! geht an den ATSV OMV Auersthal.

Die 5 besten ASKÖ-Vereine

1. ATSV OMV Auersthal (846 Punkte)

2. SVS-Leichtathletik (761)

3. ATSV Linz LA (662)

4. LCAV Jodl Packaging (299)

5. ATUS Knittelfeld (288)

Eine gemeinsame, persönliche Ehrung aller Gewinnervereine war dieses Mal coronabedingt nicht möglich. Der gesamten ASKÖ-Familie war es jedoch ein großes Anliegen, die herausragenden Leistungen der Gewinnervereine entsprechend zu honorieren. So lud die ASKÖ am 19. März 2021sowohl zu einer persönlichen, als auch zu einer virtuellen Preisverleihung ein.

Zeitgleich besuchte jeweils ein ASKÖ Funktionär einen Gewinnerverein persönlich vor Ort, anschließend fand ein gemeinsames Online-Meeting statt.

ASKÖ Vizepräsident Christian Hinterberger besuchte den LCAV Jodl Packaging im Volksbank-Stadion in Vöcklabruck, ASKÖ Sportausschuss Vorsitzender Stv. Peter Putzgruber reiste zum Sportzentrum Knittelfeld, um dem ATUS Knittelfeld zu gratulieren, ASKÖ-Präsident Hermann Krist lud den ATSV Linz Leichtathletik in das ABC-Center nach Linz ein und ASKÖ-Sport-Abteilungsleiter Matthias Lindner machte sich auf den Weg in die Südstadt, wo der SVS Leichtathletik sowie der ATSV OMV Auersthal an diesem Tag an einem Wettkampf teilnahmen.

Drei Altersklassen

Die genannten ASKÖ-Funktionäre überreichten um Punkt 15 Uhr den symbolischen Siegerscheck und gratulierten nochmals persönlich ganz herzlich zu den fulminanten Leistungen.

Berücksichtigt wurden alle Ergebnisse bei den österreichischen Nachwuchs-Meisterschaften der Altersklassen U18, U16 und U14.