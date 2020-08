STRIPFING/LUSTENAU (rm). Im Vorjahr konnte Austria Lustenau erst im Finale des ÖFB-Cups von Meister Austria Salzburg gestoppt werden. Heuer schafften die Kicker aus Stripfing einen sensationellen 2:1-Erfolg und warfen die Vorarlberger bereits in der ersten Runde aus dem Bewerb. Die Marchfelder gingen durch ein Eigentor des Lustenauers Langeder 1:0 in Führung (55. Minute). In der 65. Minute legte Benjamin Sulimani mit dem 2:0 nach. Der Anschlusstreffer der Lustenauer in der 83. Minute konnte die Jubelstimung der Stripfinger über den unerwarteten Sieg nicht schmälern.