DEUTSCH-WAGRAM. Mama-Baby-Yoga: Schwerpunkt dieses Yogakurses liegt auf der Mama, also auf Unterstützung der Rückbildung und sanfte Kräftigung. Bei manchen Übungen werden die Babys miteinbezogen. Jedenfalls wird es viel Raum und Verständnis für Unterbrechungen zum Stillen/Fläschchen und beruhigen geben.

Kursort: Napoleon Museum

Kurszeit: Jeden Donnerstag von 10-11:15 ab 17.02.

Schwangerschafts-Yoga in Deutsch-Wagram

Beim Schwangerschaftsyoga werden die Asanas so abgewandelt, dass sie sicher für Mama und Baby sind.

Kursort: Napoleon Museum

Kurszeit: Jeden Donnerstag von 17-18:15 ab 03.03.

Teilnahme möglich ab der 12 SSW (vorher nur in Absprache) bis zur Geburt.

Blöcke können weiterverwendet werden für das Mama Baby Yoga.

Infos unter 0680/1118160.