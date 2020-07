BEZIRK. 836 Betriebe haben bei der NÖ Landesweinprämierung, dem größten Weinwettbewerb des Landes, insgesamt 5.200 Weine zur Verkostung eingereicht. In 18 unterschiedlichen Kategorien wurden die besten Weine Niederösterreichs gekürt, die künftig das diesjährige Landessieger-Siegel tragen dürfen.

Bezirkssieger wurde der Welschriesling 2019 vom Weingut Epp aus Waidendorf, das Weingut Hofstätter aus Spitz an der Donau wurde zu Niederösterreichs bestem Betrieb gekürt.

Zwei weitere Betriebe aus dem Bezirk Gänserndorf holten sich in der Kategorie Welschriesling Stockerlplätze. Platz zwei ging an das Hohenruppersdorfer Weingut Familie Hahn; Platz drei an das Weingut Weinwurm in Dobermannsdorf.