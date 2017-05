AmourFou mit Günter Schweizer

11.05.2017, 16:42 Uhr

GÄNSERNDORF. Mr. Sommerszene Günter Schweizer ist ab 12. Mai mit der Theatergruppe Amour Fou auf der Bühne. Zu sehen ist er in dem Stück "Der Anschein", einem Stück von Klaus Reitberger, im Spektakel Wien am 12., 13. & 14. Mai sowie am 19. & 20. Mai, jeweils um 20 Uhr.Ist alles so, wie es ist? Oder scheint es vielleicht nur so?Desdemona scheint ein glückliches Leben zu führen, umgeben von ihrem Mann Horatio, einem berühmten Philosophen, ihrer besten Freundin Ophelia und ihrer Putzfrau Miranda. Doch ihre schöne Welt zerfällt, als plötzlich nichts mehr Sinn ergibt. Ungereimtheiten treten auf, Fremde behaupten, sie schon lange zu kennen, andere leugnen, sie gekannt zu haben. Ist hier eine Verschwörung gegen sie im Gange? Oder ist das Normale doch nicht so normal - das Wirkliche doch nicht so wirklich? Allmählich scheinen sich die Grenzen der Realität zu verschieben und die eigene Wahrnehmung gerät ins Wanken.

AmourFou sind:

Karten

Patricia Aradi, Paul Fleischanderl, Judith Langasch, Rebekka Salzer, Günter SchweitzerRegie: Martin RothmayerRegieassistenz: Stephan HenselerEintritt: 13 EuroKartenreservierung unter http://spektakel.wien/karten-reservieren/, 01 / 929 60 79 (Tonband) oder Email an deranschein@gmx.at