13.10.2017, 18:13 Uhr

Buchpräsentation von Livia Klingl

HOHENAU. Am 19. 10 um 19 Uhr findet eine Lesung/Buchpräsentation von Livia Klingel mit dem Titel "Unter Fremden" im Atrium statt.



LIVIA KLINGL

geboren 1956 in Wien, mehr als 20 Jahre Kriegs- und Krisenberichterstatterin vom Balkan über Afghanistan bis Irak, Iran und Libanon, neun Jahre Leiterin des Außenpolitikressorts im Kurier und Buchautorin. Österreichischer Staatspreis für „publizistische Leistungen im Interesse der Geistigen Landesverteidigung“ im Jahr 2000, wohnt als passionierte Realistin (Eigendefinition) in Wien Rudolfsheim-Fünfhaus, dem Bezirk mit der niedrigsten Kaufkraft und dem höchsten Ausländeranteil.

