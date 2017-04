"Ein Fest für Mozart“ im Schloss Orth

28.04.2017, 13:11 Uhr

Kartenverkauf und Reservierungen:Liselotte Margl Tel: 0680 21 68 793Email: l.margl@klassik-im-marchfeld.atEintritt: Kat.A: 26 € Kat.B: 23 €Jugend, Studenten: 10 €Kinder bis 14 Jahre freiKlavier - Ryan BradshawSopran - Katarina KurucovaSinfonietta dell’ArteLeitung – Konstantin IlievskyWolfgang Amadeus Mozart:Symphonie Nr. 5, KV 22, in B durKlavierkonzert Nr. 12, KV 414, in A durSymphonie Nr. 4, KV 19, in D durKonzertarien