Oper im KUMST: "Julia und Romeo"

19.09.2018, 14:54 Uhr

Die Oper wird am 6. Oktober 2018 im Strasshofer KUMST aufgeführt. Beginn: 19 Uhr.

Als Sohn einer Ärztefamilie soll, der 1790 geborene, Nicola Vaccai Jura studieren, aber er verbringt mehr Zeit im Theater als an der Universität und widmet sich schließlich ganz seiner großen Liebe, der Musik. Nach anfänglichen Kämpfen wird „Giulietta e Romeo“ einer seiner ersten großen Erfolge.Die Szene in der Gruft gerät sogar so herzzerreißend, dass während der Uraufführung in Mailand einige Ohnmachtsanfälle im Publikum zu verzeichnen sind.Schon bevor die Handlung beginnt, sind Romeo und Julia sich zum ersten Mal begegnet und haben sich unsterblich ineinander verliebt. Nun ist Romeo aber aus Verona verbannt und Julias Vater Capellio will seine Tochter mit Tebaldo, einem entfernten Verwandten, verheiraten. Verkleidet kehrt Romeo zurück, um den Frieden zwischen den verfeindeten Familien wiederherzustellen. Dies gelingt ihm zwar nicht, aber es kommt zum Wiedersehen zwischen den Liebenden.Ihre Liebe wird entdeckt, Romeo kann fliehen. Julia soll nun in ein Kloster geschickt werden. Der Arzt Lorenzo, ein Freund der Familie, weiß Rat: Er braut einen verhängnisvollen Schlaftrunk….Regie und Bearbeitung: Ulla PilzMusikalische Leitung: Nana MasutaniJulia: Iza KopecAdele: Ulla PilzRomeo: Armin GramerCapellio: Martin MairingerTebaldo / Lorenzo: Johannes HanelReservierung unter 0650 9834022 oder www.kumst.at/events