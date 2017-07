Bäume, Busse und Bahnhöfe: Warum Bäume dem neuen Gänserndorfer Straßenbau-Projekt weichen müssen

25.07.2017, 00:00 Uhr

Bürgermeister René Lobner informiert: "Der Busbahnhof wurde mit dem Straßenbauprogramm beschlossen, die Detailplanungen sind im Zuge der Sanierungspläne für die Hauptstraße von den Experten erstellt worden.Der Busbahnhof entsteht zwischen der Hans-Kudlich-Gasse und der Hauptstraße, an jener Stelle, wo das Pensionistenheim stand. Die Pensionisten übersiedeln in eine neue Location hinter dem Rathaus.

Bepflanzungsplan

VOR-Plan

Die Haupstraße vom Gasthaus Hansy Richtung Süden werden saniert, die Nebenfahrbahnen und Gehsteige erneuert, auf einer Seite werden mehrere Einfahrten zur Nebenfahrbahn geschlossen.Der Bepflanzungsplan wurde von einer Expertin erstellt. "Wir pflanzen spezielle Linden, die Trockenheit und Salzstreuung vertragen und deren Wurzeln nicht den Asphalt sprengen", teilt Lobner mit.Die Busse werden von der Kudlich-Gasse aus vor dem HAK-Parkplatz in den Bahnhof einbiegen. Vier überdachte Wartehäuschen und Lärmschutz in Form von Holzpaneelen werden hier errichtet. Die Ausfahrt erfolgt über die Hauptstraße, an der Kreuzung werden zwei weitere Haltestellen errichtet. "Damit sind der Gefahrenbereich und der Verkehrsstau am alten Busparkplatz Geschichte", sagt Lobner.Die meisten Busse sind zu Stoßzeiten - während des Schulbeginns und am frühen Nachmittag - unterwegs, sie müssen in Zukunft nicht mehr die Route über die Bahnstraße fahren. Der neue Fahrplan des Verkehrsverbund Ost wird im Detail im Herbst bekanntgegeben. Das Gesamtprojekt soll spätestens zu Beginn des Jahres 2018 abgeschlossen sein.