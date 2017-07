„Bike 4 Kids“ – Rotes Kreuz Zistersdorf unterstützt Spendenprojekt

20.07.2017, 13:26 Uhr

Rot-Kreuz-Mitglieder aus Baden starten eine niederösterreichweite Radtour, um für die „Kinderburg“ des Roten Kreuzes Spenden zu sammeln. Auch das Rote Kreuz Zistersdorf schließt sich dem Projekt an.

Die Idee entstand aus der Leidenschaft: Sanitäterinnen und Sanitäter aus Baden entschieden, ihr sportliches Hobby mit dem sozialen Engagement beim Roten Kreuz zu verbinden. Sie organisierten eine Charity-Radtour, in der sie insgesamt 29 Rot-Kreuz-Bezirksstellen in ganz Niederösterreich abfahren(660km und 4.700 Höhenmeter).

Bereits im Vorfeld werden Spenden gesammelt, die der Kinderburg Rappottenstein zu Gute kommen – einem Angebot des Roten Kreuzes, das traumatisierten Familien bzw. Kindern, die z.B. nahe Angehörige verloren haben, einen Ort der Erholung bietet.Die Bezirksstelle Zistersdorf schließt sich der Charity-Aktion an. So werden auch in Zistersdorf Spenden für die Kinderburg gesammelt – gleichzeitig ist Zistersdorf einer der Etappenorte, die von den Initiatoren abgefahren wird.Die Kinderburg Rappottenstein wurde im Jahr 2011 vom Roten Kreuz mit Unterstützung der Familie Absberg und Traun, den Besitzern der Burg Rappottenstein im Waldviertel, gegründet. Die Kinderburg dient Familien und insbesondere Kindern, die einen schweren Schicksalsschlag erlitten haben oder chronisch bzw. schwer kranke Familienangehörige zu betreuen haben, als Rückzugsort. Sie können ein paar Wochen auf der Burg verbringen, dem Alltag entrücken und zur Ruhe kommen.