Blühende Straßen vor Groß-Enzersdorfer Gymnasium

21.09.2018, 15:55 Uhr

Ein Vorschlag lautete, die graue Straße vor einer Schule in bunter Pracht erstrahlen zu lassen. Andy Vanek, Stadtrat für Klimaschutz und Mobilitätsplanung führte daher gemeinsam mit dem Gymnasium in Groß-Enzersdorf unter Leitung von Direktor Windisch diese Aktion aus. Die Gemeinde stellte die von Klimabündnis zum Kauf angebotenen Farben, Pinseln und Roller zur Verfügung, Andy Vanek erhielt von A1 Regenponchos als Malkittel, und das große Malen konnte beginnen. Unter Anleitungs von Prof. Kepplinger und Prof. Meraner zauberten die SchülerInnen bunte Blumen auf faden Asphalt.Ein Hintergedanke bei der Aktion, so StR Vanek, ist natürlich auch, dass die „Elterntaxis“ nicht bis unmittelbar in den Schulbereich fahren, sondern die Kinder schon früher aussteigen, und zu Fuß zur Schule gehen lassen sollen. Das „gefährliche Verkehrschaos“ vor der Schule entsteht nämlich nur genau durch diese Fahrzeuge.