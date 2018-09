Faszinierende Fledermausnacht in Deutsch-Wagram

10.09.2018, 11:27 Uhr

Umweltstadtrat Franz Spehn freute sich über die zahlreichen Besucher, unter ihnen Umweltgemeinderat Hubert Allmer, Gemeinderätin Bettina Bergauer und Brigitte Nadvornik.Die interessierten Teilnehmer erlebten einen flatterhafter Fledermaus-Spaziergang. Deutsch-Wagram ist ein beliebter Treffpunkt für Mückenfledermäuse aber auch zahlreiche andere Fledermäuse. An diesem Abend begab man sich auf die Suche nach den gefährdeten Jägern der Nacht. Katharina Bürger vom KFFÖ (Koordinationsstelle für Fledermausschutz- und –forschung in Österreich) zeigte zahleiche Fledermäuse in der freien Natur und informierte darüber was jeder Mensch zum Fledermausschutz beitragen kann. (keine Insektizide und Pestizide verwenden, naturnah Gärtnern, Dachböden offen halten, Fledermausquartiere betreuen und melden, Fledermausquartiere erhalten und Ersatzquartiere anbieten, die KFFÖ aktiv unterstützen)Fledermäuse sind übrigens sehr nützliche Tiere! Eine Fledermaus frisst bis zu 1000 Insekten in einer Nacht. Umweltgemeinderat Hubert Allmer hat in Deutsch-Wagram bereits zahlreiche Fledermauskästen am Rußbach und am Marchfeldkanal montiert und betreut diese auch liebevoll. Weitere Infos und tolle Bilder zum Thema finden sich auf www.fledermausschutz.at.