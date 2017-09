29.09.2017, 16:35 Uhr

Nur mehr Wasser für die Volksschulkinder

STRASSHOF. Ein ambitioniertes Projekt hat die Volksschule Strasshof an der Nordbahn in diesem Schuljahr gestartet. Der Elternverein der Volksschule hat die Initiative dafür gesetzt. Alle Kinder trinken in der Schule nur noch gesundes Leitungswasser. Lehrer, Eltern und Kinder ziehen bei diesem Projekt an einem Strang und so kommen keine zuckerhaltigen Getränke mehr in die Schultaschen.

