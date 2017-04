21.04.2017, 15:41 Uhr

Verkehrsunfall in Weiden an der March

WEIDEN AN DER MARCH (mgs). Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Perg lenkte am 20. April 2017, gegen 08.20 Uhr, einen Pkw auf der L 3004 im Gemeindegebiet von Weiden an der March, aus Richtung Oberweiden kommend in Richtung Erdgasstation Baumgarten. Er fuhr in die Kreuzung mit der B 49 ein und prallte gegen ein von rechts kommendes Sattelzugfahrzeug, das von einem 45-jährigen slowakischen Staatsbürger gelenkt wurde. Der Pkw wurde in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der mit Schotter beladene Sattelzug kippte auf der B 49 um und schlitterte anschließend über die Böschung in einen Acker. Das Ladegut war in einer Länge von etwa 30 Meter auf der gesamten Fahrbahn verstreut.

Der Pkw-Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Oberweiden und Zwerndorf befreit. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Mistelbach verbracht. Der Lenker des Sattelzuges wurde beim Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Landesklinikum Mistelbach verbracht.

Die B 49 war zwecks Fahrzeugbergung und Reinigung der Fahrbahn in der Zeit von 08.30 Uhr bis 15.00 Uhr gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

