Waidenbachtaler: mit 66 Jahren

VELM-GÖTZENDORF (rm). Seit 1951 besteht bereits die Kapelle "Waidenbachtaler". Von den damaligen Gründungsmitgliedern ist Franz Stöckl der einzige Zeitzeuge. Mit dabei sind derzeit etwa 60 Musiker, darunter fünf Marketenderinnen vorwiegend aus Velm-Götzendorf und Waidendorf, aber auch aus den umliegenden Gemeinden. Gespielt werden quer durch alle Musikarten Polka, Marsch, Udo Jürgens, modern, klassisch etc. Auftritte gibt es häufig bei Frühschoppen, kirchlichen Anlässen, Konzert- und Marschmusikbewertungen etc. Die Nachwuchsarbeit ist ein wichtiger Part, der sehr gefördert wird. Gemeinsam mit dem Musikverein Ebenthal wude die Jugendgruppe „Sunny Brass“ ins Leben gerufen. „Eines unserer größten Highlights war unser Beitrag zum Fronleichnamsfest im Vatikan“, erzählt Obmann Herbert Schmid. Aber auch das Jubiläumsfest in Greiveldingen in Luxemburg, wo die Musiker dabei sein durften, war eine großartige Erinnerung. Intern wird die Geselligkeit sehr hoch gehalten mit Geburtstagsfeiern, Hochzeiten… Die Altersstruktur ist sehr gestreut von Jugendlichen bis zum Siebziger. Geprobt wird unter der professionellen Leitung von Kapellmeister Robert Zecha im Veranstaltungssaal in Velm-Götzendorf. Zahlreiche Erfolge konnten sich die Waidenbachtaler dafür bereits an ihre Fahen heften.

