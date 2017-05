12 Jahre remco – 1 Jahr in Deutsch-Wagram

05.05.2017, 16:08 Uhr

Die international agierende Unternehmensberatungsfirma nutzt die Vorteile der Kleinstadt.

DEUTSCH-WAGRAM. "Wir haben uns für den Bürostandort in Deutsch-Wagram entschieden, weil wir auch hier leben. Für uns bedeutet das Lebensqualität", erklärt Christian Ehrenreich, Inhaber der Projektentwicklungsfirma remco. Jetzt luden er und seine Teilhaberin an Firma und Leben Conny Exß zur 12 Jahresfeier in das neue Büro am Deutsch-Wagramer Bahnhof.Geschäftlich beschäftigen sich die beiden mit der Realisierung gewerblicher, großvolumiger Immobilienprojekte. Ihre Auftraggeber sind vor allem internationale Großbanken. Da sie sich als Full Service Provider – also "Mädchen für alles", wie es Conny Exß formuliert – verstehen, kommt Conny Exß zweites Standbein als Mediatorin auch immer wieder zum Einsatz. Christian Ehrenreich betont in seinem Credo: "Unser Ziel ist es, dass beim Durchschneiden wirklich alle Akteure aus wahrer Freude lächeln."