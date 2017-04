24.04.2017, 11:40 Uhr

Happy Women's Day in Deutsch-Wagram

DEUTSCH-WAGRAM. Am 5.5.2017 findet der zweite "Happy Women's Day“ in Deutsch-Wagram statt. Veranstalter sind "Crazy Carisma" und die Stadtgemeinde.

Nach dem Erfolg der Veranstaltung im Vorjahr soll der Infotag nun zweimal im Jahr als Fixpunkt am Programm stehen. 15 Aussteller bieten an, was das Frauenherz begehrt.

