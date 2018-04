Österreichischer Buchhandlungspreis für Groß-Enzersdorfer Unternehmen

30.04.2018, 15:45 Uhr

Heuer ging diese hohe Auszeichnung an die Buchhandlung Alexowsky in Groß-Enzersdorf. Wolfgang und Irene Alexowsky betreiben auf diesem Standort ihr schon traditionelles Buchfachgeschäft. Es ist eine Buchhandlung, die im ländlichen Raum die Leselust hochhält und mit Engagement und top ausgebildeten Fachkräften besten Service und hervorragende Beratung bietet. Die enge Zusammenarbeit mit Schulen gewährleistet auch, dass das Thema Lesen in den Vordergrund gerückt wird: Eine engagierte Buchhandlung ist prägend für das weitere Leseverhalten der Kinder.Seitens der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Bezirksstelle Gänserndorf, gratulierte FIW Bezirksvertreterin Dagmar Förster sehr herzlich zu dieser Auszeichnung.