Am Sonntag, 19. Dezember 2021, kann man sich ohne Termin im Impfbus in der Wohnhausanlage Christine-Nöstlinger-Hof in der Rosensteingasse 71 gegen das Coronavirus impfen lassen.

WIEN/HERNALS. Der Impfbus kommt diese Woche wieder nach Hernals. Am Sonntag, 19. Dezember 2021, kann man sich in der Rosensteingasse 71 von 11 bis 16.30 Uhr und 17 bis 20 Uhr kostenlos impfen lassen – egal, ob ob es der Erst-, Zweit- oder Drittstich ist.

Geimpft wird nur mit dem Impfstoff BioNTech/Pfizer für Personen ab 12 Jahren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Lediglich der Lichtbildausweis und die e-card müssen mitgeführt werden. Für Zweit- und Drittstich benötigt man zudem noch den Impfausweis.

Mehr Infos zum Impfbus und zum Tourplan gibt es auf www.coronavirus.wien.gv.at/impfbus