Leidgeprüftes Sierra Leone - haben Kinder dort eine Zukunft?

Der jahrelange Bürgerkrieg und das tödliche Ebola-Virus haben tiefe Wunden in Sierra Leone hinterlassen. Auch wenn nun Frieden herrscht und die heimtückische Seuche besiegt scheint:

Die Bewohner des Kleinstaates im tropischen Westafrika gehören weiterhin zu den ärmsten der Welt. Schulen und Krankenstationen sind oft in katastrophalem Zustand.



Programm:



- Begrüßung

- Programmbetreuerin Kristina Allram berichtet mit Videos und Bildern vom harten Alltag der Kinder und Familien in den Dörfern und darüber, wie World Vision sie auf dem Weg in eine bessere Zukunft unterstützt.

- Sängerin, Songwriterin und World Vision-Patin MisSiss präsentiert Hits aus ihrem neuen Album "Colors of Love"

- Buffet und Handarbeiten zugunsten eines Projektes in Sierra Leone



Anmeldung: info@worldvision.at oder 01 522 14 22