WIEN/HIETZING. Das 21st Century Projekt der HLTW 13 Bergheidengasse "Beethoven in Vienna" wurde beim Kreativwettbewerb des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung mit dem Projekt Europa Award ausgezeichnet.

Bei 21st Century Skills geht es darum zum Beispiel Kreativität, Kommunikation, Kollaboration und digitale Kompetenzen fächerübergreifend einzusetzen.

"Beethoven in Vienna"

Bei ihrem Projekt "Beethoven in Vienna" haben die Schüler ihre Kreativität unter Beweis gestellt. Und das auch vielerlei Art.

Sie haben unter anderem einen Rap komponiert und eingespielt. Auch die "Ode an die Freude" wurde neu interpretiert. Weiters wurden Beethovens Briefe auf Englisch aufgenommen und an Originalorten recherchiert und darüber Beiträge verfasst. Am Ende setzten sich die Schüler noch mit Websitegestaltung auseinander.

