Zu einem Come together der besonderen Art lädt man heute in die VHS Hietzing. Im Mittelpunkt steht eine besondere "Zahl".

HIETZING. Unter dem Motto "Jetzt schlägts 13!" lädt der Verein "Gemeinsam im 13ten" heute zu einem Fest mit An- und Abstand in den Garten der VHS Hietzing (Hofwiesengasse 48, 1130 Wien).

Der Grund dafür liegt auf der Hand und am Kalender: Am 13. Mai im 13. Bezirk um 13 Uhr in der VHS 13 (alias VHS Hietzing).

Die Gäste erwartet bei freiem Eintritt ein interessantes Programm:

13.00 Uhr Begrüßung, Vorstellen der Vereinsaktivitäten

13.30 Uhr Kunst auf der Leiter – Gundi/Flöte und Margot/Stimme

14.30 Uhr gemeinsames Trommeln

15.00 Uhr Vogelkunde für alle mit Josef Rauschmeier

15.30 Uhr Lesung „Gregorius auf den Steinen“

16.30 Uhr Pflanzengespräche mit Augustine

Es wird ersucht Alte Instrumente und neue Babyelefanten mitzubringen!

Kontakt zum Mitmachen: Augustine 0664/866 89 90