Das Hietzinger Ferienspiel erfreut sich großer Beliebtheit. Auch der August bietet es ein umfassendes Programm aus Spaß & Spiel für die Jüngsten.

WIEN/HIETZING. „Das Hietzinger Ferienspiel geht in die zweite Halbzeit! Es freut mich sehr, dass das Angebot in diesem Jahr so gut angenommen wird“, sagt Bezirksvorsteherin Silke Kobald ÖVP). Das Hietzinger Ferienspiel bietet während der Sommerferien im Juli bis Anfang September ein umfassendes Mitmach-Programm für die jüngsten Hietzinger.

In Kooperation mit Unternehmen und öffentlichen Organisationen wird den Kindern ein Einblick in den Arbeitsalltag der Blaulichtorganisationen, des Tiergartens, der Sportvereine, und im Bereich der Naturwissenschaften und Vielem mehr geboten.

In der Remise Speisinger Straße werden die Straßenbahnen gewartet.

„Ein herzliches Danke allen Hietzinger Unternehmen und Organisationen, die den Kindern spannende Erlebnisse in den Ferien ermöglichen“, so Bezirksvorsteherin Silke Kobald.

Ferienspiel geht weiter

Auch im August und Anfang September gibt es noch spannende Programmpunkte, so am 18. August, 10 Uhr die Möglichkeit den Alltag der Sanitäter des Arbeitersamariterbundes in Speising kennen lernen zu dürfen. Am 1. September um 14 Uhr wartet eine kindergerechte Führung durch den Tiergarten Schönbrunn.

Die Abschlussveranstaltung findet am 3. September um 14 Uhr im Garten der Agrarpädagogischen Hochschule in der Angermayergasse 1 in Ober St. Veit mit der Verlosung der Preise und Spiel & Spaß im Freien statt.

Die einzelnen Daten der Veranstaltungen können auf der Seite www.silkekobald.at abgerufen werden.

Anmeldungen für alle Veranstaltungen des Hietzinger Ferienspiels sind unter 01/ 4000 13111 oder per E-Mail an post@bv13.wien.gv.at zu richten.

Benötigt wird eine Telefonnummer, um im Fall kurzfristiger Maßnahmenumsetzung den Kontakt herstellen zu können.