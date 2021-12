Ingrid Greilinger aus Guntersdorf sammelte heuer 192 Pakete für die Ärmsten der Armen in Moldawien.

GUNTERSDORF. BEG ist der Bund evangelikaler Gemeinden in Österreich und organisiert jedes Jahr eine Weihnachtspaketeaktion unter dem Motto "Hoffnung und Freude - Hilfe die ankommt, Miteinander teilen, sich miteinander freuen, miteinander leben".

Hilfe und Freude für Moldawier

Dieses Jahr werden die Pakete an die Ärmsten der Armen in Moldawien verteilt. "Ich unterstütze diese Aktion schon mehr als 20 Jahre, mache Werbung, rede Leute an und informiere, was die Pakete beinhalten sollen oder können. Dann werden die Packerl mit Weihnachts-Geschenkspapier eingepackt, denn sie sollen ja wirklich diesen Geschenkscharakter vermitteln", freut sich Ingrid Greilinger heuer über 192 Packerl.

Seife bis Schoko

In den Paketen sind etwa Toilettartikel wie Zahnpaste, Seife, Handtuch, Schreibzeug, Spielsachen, Bekleidung, Süßigkeiten, Lebensmittel und etwa auch ein schönes Häferl gefüllt mit Tee oder Schokolade. "Bedanken möchte ich mich bei allen, die mitgemacht haben! Dank Eurer Hilfe, war es uns und meiner Familie heuer möglich 192 Pakete zur Sammelstelle nach Hollabrunn zu bringen. Ich konnte auch eine beachtliche Summe von 800 Euro überweisen", ist Greilinger von der Hilfsbereitschaft begeistert. Sie verborgt auch gerne bei Interesse eine CD, wo ersichtlich ist, daß die Pakete von Österreichern begleitet werden und dort in Schulen, Heimen und Familien verteilt werden. "Es macht glücklich, die Freude und glänzenden Kinderaugen zu sehen", weiß Greilinger.