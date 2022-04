HOLLABRUNN. Kein Öl und keine Küchenrolle gibt es derzeit in unseren Supermärkten. Kann man damit vielleicht sogar schon tanken oder heizen? Die derzeit angespannte Lage spitzt sich immer weiter zu. Corona hat vielen bewusst gemacht, wie wichtig ein Eigenheim ist und so stürmten förmlich die Menschen aufs Land und kauften Grundstücke und Häuser. Umso schwieriger wird es derzeit, eine Immobilie zu erwerben. Der Speckgürtel um Wien wird immer weiter, denn auch die Preise steigen aufgrund der höheren Nachfrage. Doch wie weit kann die Preissteigerung noch hinaufschnalzen? Für Otto Normalverbraucher ist der Hausbau kaum mehr leistbar. Die Preise für Baumaterialen sind einerseits rar und zweitens teuer, doch hat es auch keinen Sinn, noch weiter zu warten, denn was wird in absehbarer Zeit schon günstiger. Ich glaube eher nicht daran.

Immopreise gehen in die Höhe