Rechtzeitig zum Internationalen Puzzletag am 29. Jänner können sich Fans der Retzer Windmühle ihren Lieblingsort jetzt als Puzzle in 1.000 Teilen ins Wohnzimmer holen.

RETZ. Das Puzzlemotiv „Windmühle bei Retz“ der Zellerndorfer Hobbyfotografin Teresa Jagenteufel ist einer der drei Neuzugänge in der beliebten Österreich-Puzzle-Serie von Ravensburger und eines von insgesamt zehn Gewinner-Motiven aus einem Fotowettbewerb.

Puzzle bei Gästeinfo zu kaufen

Damit ist jetzt auch das Bundesland Niederösterreich in der Serie vertreten, die derzeit elf Motive aus ganz Österreich umfasst. Erhältlich sind die neuen Puzzles der Österreich-Serie im österreichischen Fachhandel zum Preis von € 14,99 (UVP). Auch in der Gästeinfo Retzer Land am Retzer Hauptplatz wird das Puzzle in Kürze zu erwerben sein.

Die Puzzles der Österreich-Serie bestehen aus je 1.000 Puzzleteilen und zeigen österreichische Landschaftsimpressionen und Sehenswürdigkeiten. Neu ist neben der Retzer Windmühle auch die Neustattalm am Dachstein und der Zürser See in Vorarlberg.