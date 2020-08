Klingende Kellergasse in Hollabrunn

HOLLABRUNN. Im Rahmen der Aktion „Unter freiem Himmel - Singen mit Aussicht“ veranstaltete die Volkskultur Niederösterreich ein Offenes Singen in der Sitzendorfer Kellergasse in Hollabrunn. Rund 50 ChorsängerInnen aus mehreren Bezirken wanderten unter der musikalischen Leitung von Lukas Lange entlang des Kellerkatzenweges, um auf einigen Plätzen gemeinsam Volkslieder zu singen.

Ziel der Wanderung war der Platz bei der Reblaus, der seit kurzem mit einem überdimensionalen Schlüsselloch als markanter Aussichtspunkt an der Weinstraße Weinviertel gekennzeichnet ist. Dort hatte der Kellergassenverein für die Gruppe ebenso eine willkommene Erfrischung vorbereitet wie auf dem Rückweg vor dem Pfeifer-Keller, wo der Nachmittag gemütlich musikalisch ausklang. „Was kann schöner sein als Singen unter freiem Himmel“, meinte Mag. Stefan Ostermann von der Volkskultur Niederösterreich, die im Rahmen des Kultursommers insgesamt acht Offene Singen bei Aussichtswarten organisiert. „Das Ambiente des Kellerkatzenweges und die fachkundige Führung durch die Kellergasse haben diesen Tag für alle Teilnehmer zu einem besonderen Erlebnis gemacht.“

Schon heuer im Mai hätte es als Vorprogramm zum Volksmusikfestival aufhOHRchen eine musikalische Nacht in der Kellergassen geben sollen, die beide Covid19-bedingt abgesagt und auf das nächste Jahr verschoben werden mussten. „Nach dieser gelungenen Generalprobe freuen wir uns umso mehr auf die Klingende Kellergasse am 14. Mai 2021“, blickt Kellergassenobmann Manfred Breindl optimistisch in die Zukunft.