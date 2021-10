SV Eintracht Pulkautal Obmann Helmut Dundler: "Ohne finanzielle Förderung der NÖ Landesregierung könnten wir solche Projekte niemals realisieren."

PFAFFENDORF. Helmut Dundler ist seit 2004 Obmann und eigentlich für alles was so in einem Fußballverein zu erledigen ist zuständig, sprich „Mädchen für alles“, vom Manager und Vereinsverantwortlichen bis zum Platzwart, vom Maurer bis zum Tischler, vom Spieler bis zum Psychologen.

Johann Schmid gründete 1968 den Fußballverein „SV Eintracht Pulkautal“. Seitdem erreichten die Sportler zwei Mal den Meistertitel. Die Kabinen uns Sanitäranlagen stammten noch aus der Gründerzeit, es gab lediglich eine Trainingsbeleuchtung am Spielfeld. Da die gesamte Anlage nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprach, stand eine Generalsanierung bevor. In Beratung mit der Sportabteilung des Landes NÖ und des NÖ Fußballverbandes wurde zusammen mit Experten ein passendes Konzept erarbeitet.

Viele Arbeitsstunden des Vereins

Neue großzügig ausgestattete Kabinen, Sanitärräume, Waschküche, Technikraum, eine Solaranlage am Dach, einer für Meisterschaftsspiele genehmigten Flutlichtanlage und eine leistungsfähige Pumpe, die Wasser zum Gießen für den Platz aus dem Gemeindebrunnen liefert.

Die Kosten des umfangreichen Projektes wurden zwischen dem Land NÖ, dem Fußballverband, der Gemeinde und dem Verein aufgeteilt. Der Beitrag des Vereines waren beachtliche 5.043,5 Arbeitsstunden in Form von Eigenleistung, die von insgesamt 74 Personen geleistet wurde.

Obmann Dundler: "Ohne finanzielle Förderungen wäre an die Realisierung so eines Projektes nie zu denken. Diese Geldmittel haben wir bei weitem nicht zur Verfügung. Es ist gut, dass auch für den Breitensport ordentliche Möglichkeiten angeboten werden. Ein weiterer Nutzen solcher Förderungen war die Vergabe der Aufträge an Firmen in der Region. In Summe sind wir stolz, gemeinsam und in Zusammenarbeit aller, zum Wohle der Jugend hier so etwas geschaffen zu haben. Unsere Aufgabe sehen wir darin, den Kindern und der Jugend die Ausübung des Sportes mit geschulten Trainern zu ermöglichen. Zur Zeit betreiben wir drei Nachwuchs-Mannschaften, I. und II. Mannschaft und eine Damenspielgemeinschaft mit insgesamt etwa 80 Fußballbegeisterten. Wir stellen alles zur Verfügung. Im Verein können alle ihren Hobby-Sport ausüben."

Investition für unsere Jugend

Eröffnet wurde die Sportanlage in Pfaffendorf feierlich am 20. August 2017. "Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll hat zu solchen Projekten immer gesagt: Mir ist lieber ich sehe die Jugend am Sportplatz, als am Karlsplatz. Die hier aufgewendeten Gelder sind gut angelegt, Sport in der Jugend ist die Gesundheitsvorsorge fürs Alter", erinnert sich der Obmann.

Weiter geht es nächste Woche mit Förderungen im Bereich Karriere und Arbeitsplatz.

Zur Sache

Ziel der Vereinsförderung ist die Stärkung des freiwilligen Engagements in Vereinen und die Förderung der Tätigkeiten von Vereinen, wenn diese dazu beitragen, den Zusammenhalt zwischen den sozialen Gruppen, den Kulturen und den Generationen zu stärken und/oder die Vereinstätigkeit im öffentlichen Interesse liegt. Weitere Förderungen gibt es für Kinder- und Jugendsport, Nachwuchsleistungssport, Spitzensportkader, Sportinfrastruktur und Dach- und Fachverbände.