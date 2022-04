RETZ. „Wir sind beide Brotliebhaber und da wir uns beruflich neu orientieren wollten, sind wir auf die Idee gekommen in Retz einen Brotladen zu eröffnen“, so Christina Fischer, die gemeinsam mit Lebensgefährten Dietmar Krenn das Unternehmen führt. Am 5. April feierte man nun die Eröffnung von „Brot&so…“ in der Znaimer Straße 15.

Umfangreiches Sortiment

Das Brot kommt von der Waldviertler Bäckerei Kasses, eine der besten Bäckereien des Landes. Ebenfalls das Gebäck und die Mehlspeisen. Im und vor dem Laden kann man besten italienischen Kaffee genießen. Ein kleines Sortiment an schottischen und österreichischen Whiskys, Spirituosen von Hauser’s Hölzlmühle, sowie nachhaltige Leinen-Brotsäcke und schöne Gläsertücher des Vorarlberger Textilherstellers Überhör ergänzen derzeit das Angebot.

„Unser Geschäft heißt „Brot&so…“ und das „so“ bezieht sich genau auf diese Produkte“, erzählt das Unternehmerpaar und weiter, „das sind Produkte, die wir auf unseren Reisen oder auch in der Region kennengelernt haben und die wir selber sehr schätzen.“