Der neue Shop „Caritas Genuss & Co“ ist in den Räumlichkeiten der ehemaligen Stadtapotheke am Hauptplatz in Retz untergebracht und von Dienstag bis Samstag von jeweils 13 bis 17 Uhr geöffnet, bietet Produkte regionaler und Anbieter, sowie aus den Tagesstätten der Caritas an.

RETZ. Kunstwerke der Kunstgruppe Retz sind ebenso ein wichtiger Bestandteil des Sortiments wie Verkostungen der hauseigenen Köstlichkeiten. Im Fokus des online stattgefundenen Presselunch stand der Austausch von Positionen zu den Rechten von Menschen mit Behinderung.

Thomas Krottendorfer und Elisabeth Seidl von der Caritas Region Weinviertel gewährten Einblicke in den Shop und das Konzept von „Caritas Genuss & Co.“

Danach fand das erste online Gespräch zur Arbeit von Menschen mit Behinderung mit Abgeordneter zum Nationalrat Eva-Maria Himmelbauer, dem Bürgermeister der Stadtgemeinde Retz Stefan Lang, Landtagsabgeordneter Richard Hogl sowie mit Vertretern der Wirtschaft Retz, darunter Günther Macht von der Retzer Firma Ploberger und der Caritas statt.

Kooperationen vorgestellt

Zudem wurde die Kooperation der Landwirtschaftliche Fachschule Krems mit der Caritas und der Klimamodellregion Retzer Land. Das Wissen zur erfolgreichen Anlage einer Streuobstwiese am Bauernhof Unternalb wurde mit der Planung dieser durch die Fachschule ebenso unterstützt wie mit der Zurverfügungstellung von Weingartenpfirsich-Bäumen, die neben besonderen Apfel- und Birnensorten am geplanten Grundstück im Frühjahr 2022 ausgepflanzt werden sollen. "Die Pflanzung und Pflege der Anlage und die Verarbeitung und regionale Vermarktung der Produkte ist ein wertvolles Tätigkeitsfeld für die Klienten der Tagesstätte, um mit dem Wissenserwerb auch in der Praxis am Arbeitsmarkt Kompetenzen im Obstbau aufzubauen", erklärte Thomas Krottendorfer.