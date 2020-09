Das Lagerhaus Hollabrunn-Horn hielt seine Generalversammlung ab und präsentierte die positiven Zahlen trotz des Corona Lock-downs von vier Wochen.

HOLLABRUNN (ag). Zur letzten Generalversammlung von Direktor Edwin Vorhemus, bevor er mit Jahresende in Pension geht, begrüßte Lagerhaus Hollabrunn-Horn Obmann Johann Rohringer und betonte die äußerst gute Zusammenarbeit mit ihm. Das letzte Jahr war besonders durch die Fusion mit dem Lagerhaus Weitersfeld geprägt, das sehr gut in das bedeutende Wirtschaftsunternehmen integriert wurde. Mit einem Mitarbeiterstand von 573 und 5.235 Mitgliedern konnten 2019 viele Investitionen getätigt werden, wie etwa der Markt in Zellerndorf, Zelthalle in Irnfritz, Düngerhalle Langau und der Beginn des neuen Standorts in Stockerau und weitere sind für heuer und das nächste Jahr geplant, wie etwa der Neubau des Verwaltungsgebäudes in Hollabrunn und die Errichtung einer Tankstelle bei Guntersdorf.

Rekordernte von 300.000 Tonnen erwartet

"Schon die Vorjahresernte war sehr gut, vermarktet und die Nachzahlung über 3,346 Millionen Euro ausbezahlt. Heuer könnten wir mit einem zu erwartenden sensationellen Herbst einen neuen Rekord erzielen", vermutet Direktor Edwin Vorhemus und präsentierte einen zufriedenen Ausblick auf das besondere "Corona-Jahr" 2020: "Trotz des Lockdowns und vier Wochen geschlossenen Märkten geht es uns sehr gut und wir konnten bei den landwirtschaftlichen Erzeugnissen und den Konsumgütern sogar zulegen. Ins Minus fiel der Bereich Technik, aufgrund des gesunkenen, coronabedingten Autoverkaufs."

Ehrung pensionierter Mitarbeiter

Nach dem Revisionsbericht, der Entlastung des Vorstandes und Aufsichtsrats, einem Referat von RWA Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer ehrte das Lagerhaus pensionierte Mitarbeiter in diesem Rahmen, die sonst beim heuer entfallenen Mitarbeiterabend geehrt geworden wären.

Wilhelm Amon (Ehrenzeichen in Gold)

Johann Chromy (Gold)

Leopold Führer (Gold bereits erhalten)

Michaela Kugler (Bronze)

Reinhard Liebhart (Gold)

Josef Loibl (Silber)

Viktor Müllner (Bronze)

Franz Riedl (Silber)

Karl Sailnberger (Gold bereits erhalten)

Wilhelm Spacek (Bronze)

Erika Stangl (Bronze)

Franz Stift (Gold)

Josef Vondracek (Gold)

Zahlen, Daten, Fakten

Mitarbeiter: 573

Mitglieder: 5.235

Umsatz 2019: 203,9 Mio. Euro.

Jahresbilanzgewinn: 336.677,65

Investitionen 2019: Markt Zellerndorf, Zelthalle Irnfritz, Düngerhalle Langau, Platzsanierung Göllersdorf, Platzbefestigung Horn

Investitionen 2020: Neuer Standort Zissersdorf, Standort Stockerau, Tankstelle Guntersdorf, Verwaltungsgebäude Hollabrunn