Rekordjahr „Tafeln im Weinviertel“

03.10.2017, 10:00 Uhr

Die Weinviertel Tourismus GmbH freut sich über steigende Gästezahlen.

WEINVIERTEL. 25 Termine, 2.200 Besucher, ein Umsatz von EUR 260.000,- und rund 1.200 Nächtigungen bescheren „Tafeln im Weinviertel“, dem Leitprodukt des Weinviertels, im Jahr 2017 eine Rekordsaison. Leitprojekt der RegionSeit dem Start im Jahr 2011 entwickelte sich „Tafeln im Weinviertel“, eine kulinarische Veranstaltungsreihe mit 5-gängigen Menüs inkl. Weinbegleitung und musikalischer Umrahmung unter freiem Himmel an außergewöhnlichen Plätzen des Weinviertels, stetig weiter und avancierte dadurch zum Leitprodukt der Region.

Originelles Angebot

2.200 Gäste kamen

Komplettes Urlaubsangebot

„Mit ‚Tafeln im Weinviertel‘ hat Weinviertel Tourismus ein originelles und einzigartiges Angebot geschaffen. Der Teilnehmerrekord ist eine Bestätigung für unser hervorragendes Tourismusergebnis diesen Sommer in Niederösterreich“, unterstreicht Tourismuslandesrätin2017 fand bereits die 7. Saison statt, neben alt bekannten Klassikern standen in der diesjährigen Saison auch acht Premieren hinsichtlich der Location auf dem Programm.„In Summe wurden 25 Termine organisiert, was die höchste Anzahl seit Beginn der Veranstaltungsreihe darstellt. 2.200 Gäste, eine Auslastung von 96 % und 21 restlos ausverkaufte Termine untermauern den Erfolg und stehen für eine Rekordsaison“, so, Projektleiter der Weinviertel Tourismus GmbH.„Tafeln im Weinviertel hat sich längst weg von einer reinen Kulinarik-Reihe hin zu einem kompletten Urlaubsangebot entwickelt. In Summe waren in der heurigen Saison mehr als 100 Betriebe der Region beteiligt – von Gastronomen und Winzern bis zu Beherbergern und Taxitransport-Unternehmen“, ergänzt, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH.