Bezirksvorsteherin Veronika Mickel-Göttfert (ÖVP) lädt zum Josefstädter Bezirksausflug ein.



JOSEFSTADT. Am Freitag, 11. September, stehen das Sisi Museum, die Kaiserappartements und die Silberkammer in der Wiener Hofburg auf dem Programm. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Person. Um eine baldige und verbindliche Anmeldung in der Bezirksvorstehung (montags bis freitags von 8 bis 15 Uhr) wird gebeten. "Ich freue mich, dass wir auch heuer einen Bezirksausflug veranstalten können", so Mickel-Göttfert.