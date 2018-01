Viele Menschen in Wien wollen ihre Deutschkentnisse verbessern.Damit diese ihre Fähigkeiten verbessern können, bietet die Agenda Josefstadt gemeinsam mit der Volkshochschule Josefstadt seit einem Jahr das Sprach Café 8 an.Es stellt ein Angebot mit niedriger Hemmschwelle dar und bietet Menschen aus aller Welt an, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und Deutsch zu üben!Einfach mitmachen!

In Kleingruppen wird jeden zweiten Montag bei Kaffee und Kuchen geplaudert. Ganz nebenbei findet dadurch ein Austausch zwischen den Kulturen statt.Interesse?Wenn Sie auch Interesse am Sprach Café 8 haben, dann kommen Sie zu einem unserer Treffen. Es sind keinerlei Vorkenntnisse nötig, lediglich die Freude mitzumachen und die eigene Sprache weiter zu geben.Wann und wo?Das nächste Treffen findet am 29. Jänner zwischen 11 und 13 Uhr in der VHS-Josefstadt statt. Danach immer jeden zweiten Montag. Die Termine finden Sie in unserem KalenderDas Sprach Café 8 ist kostenlos, eine regelmäßige Teilnahme ist nicht notwendigWeitere Infos unter 0677 613 89 500, info@agendajosefstadt.atDas Sprach Café 8 wird von der Agenda Josefstadt in Kooperation mit der VHS Josefstadt organisiert