STETTEN. Am 24. Juli 2020, 18:30 Uhr, liest Krimiautorin Maria Publig aus ihrem neuesten Werk "Waldviertelfluch" in der Fossilienwelt Weinviertel vor. "Dank Corona" wird die Lesung zum Open-Air-Event im Park, bei Schlechtwetter wartet eine "Wanderlesung" durch das Museum auf die Gäste. Für die musikalische Umrahmung sorgt Stephan Rausch, Mundharmonika-Virtuose aus Bisamberg. Und weil Wein in diesem Krimi eine tragende Rolle spielt, gibt es auch Kostproben lokaler Winzer.

Die Veranstaltung ist für maximal 30 Teilnehmer ausgerichtet, daher bitte unbedingt Anmeldung unter office@fossilienwelt.at oder 02262/62409.